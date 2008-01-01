Специалист по недвижимости в Миассе

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Большинство людей, перед которыми встает квартирный вопрос, не знают с чего начать и как действовать. Им нужен кто-то, кто был в подобной ситуации и успешно из нее вышел, кто может дать совет и предостеречь от ошибок. Этот кто-то - агент по недвижимости в Миассе. Он имеет необходимые знания и большой опыт для решения самых трудных квартирных вопросов, чувствует себя уверенно в любой ситуации и вселяет уверенность в клиента. Хороший риэлтор будет Вашим надежным союзником, поддерживающим Вас в незнакомой ситуации и отстаивающим Ваши интересы! Он поможет Вам продать квартиру быстро и за максимальную цену или купить квартиру недорого и безопасно.



Я, Мягкова Олеся Владимировна - риэлтор в Миассе, профессиональный агент по недвижимости, на данный момент являюсь экспертом по недвижимости агентства недвижимости "Новый Дом", специализируюсь на сделках с недвижимостью на вторичном рынке, т.е. помогаю людям продать, купить или обменять квартиру, дом в Миассе. За время работы мне доводилось решать самые сложные квартирные вопросы - семейные разъезды, расселения коммунальных квартир, работать с ипотекой, материнским капиталом, жилищными сертификатами, и я накопила бесценный практический опыт, который успешно использую в дальнейшей работе.



Найти надежного риэлтора в Миассе непросто. Помимо решения технических вопросов процесса продажи квартиры, хороший риэлтор в Миассе должен быть прекрасным переговорщиком и психологом, уметь находить подход к людям, создавать доверительные, дружеские отношения как со своим клиентом, так и с коллегами-контрагентами. В современных непростых сделках с недвижимостью, с длинными цепочками квартир и множеством участников, зачастую именно мастерство риэлтора грамотно выстраивать взаимоотношения и избегать конфликтных ситуаций оказывается решающим фактором для достижения результата - продажи квартиры или покупки квартиры!



Чтобы продать квартиру быстро и дорого риэлтор должен объективно оценить квартиру и определить оптимальную стартовую цену продажи, дать продавцу рекомендации по предпродажной подготовке квартиры и обеспечить обширную рекламу.



Чтобы купить квартиру недорого риэлтор должен хорошо ориентироваться на рынке недвижимости, иметь доступ ко всем базам квартир в продаже и оперативно отбирать наиболее интересные и выгодные предложения. Однако, часто дешевые квартиры таят в себе опасности, поэтому хороший риэлтор должен обеспечить доскональную юридическую проверку квартиры, чтобы у покупателя не возникло в дальнейшем проблем, связанных с выгодным приобретением.



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